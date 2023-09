PM prende homem apontado como um dos principais ladrões de cargas de Honório Gurgel. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação / Polícia Civil

PM prende homem apontado como um dos principais ladrões de cargas de Honório Gurgel. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) Divulgação / Polícia Civil

Rio - Um homem apontado como um dos principais ladrões de carga da comunidade do Proença Rosa foi preso, no fim da noite desta sexta-feira (2), em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso, identificado como "Sujeirinha", era considerado foragido da Justiça.

A prisão ocorreu durante uma ação do 41º BPM (Irajá) na comunidade do Proença Rosa. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Roubos de carga

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), fora registrados 2.242 roubos de carga em todo o estado no acumulado de janeiro a agosto. Somente no mês de julho, houve 131 casos, o que representou uma redução de 52% em relação ao ano anterior. O ISP informou ainda que o total é o menor valor para o mês desde 1999.