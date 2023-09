Alunas da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena foram premiadas na 13ª edição do FESTU - Divulgação

Publicado 02/09/2023 08:38

Rio - Fundada em 1908, a Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena (ETETMP), gerida pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), recebeu quatro prêmios na 13ª edição do Festival de Teatro Universitário (FESTU), o maior evento da categoria no Brasil.

A cena interpretada por Amanda Gomes, Lore, Iasmin Lara e Joyce Araújo foi premiada como Melhor Esquete, com "Samba em Notas de Gozo-Pranto", pelo júri técnico do festival.

Os alunos da instituição também receberam reconhecimento em outras categorias: Melhor Direção, com Rafael Côbo; Melhor Direção de Movimento, para Cátia Costa Melhor; e Texto Adaptado, com Jéssica Barreto.

"A Martins é a nossa casa. A cena começou a ser gestada na cantina da escola, e depois passamos horas nas salas experimentando e descobrindo os caminhos do nosso samba. É importante destacar a instrumentalização que a escola proporciona aos artistas, a troca diária com grandes mestres, professores e colegas, a possibilidade de ter espaço para a criação. Ser parte da Martins é um orgulho! Somos muitos e altamente comprometidos com o fazer teatral que nos é transmitido", celebra Iasmin Lara, de 21 anos.

Reconhecida como a primeira escola pública de teatro da América Latina, a Martins Pena, que fica no Centro do Rio, formou diversos grandes nomes das artes brasileiras, como Nicette Bruno (1933-2020) e Tereza Rachel (1934-2016).