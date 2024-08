O Disque Denúncia pede informações sobre Douglas Alves Castilho Bergiante - Reprodução

O Disque Denúncia pede informações sobre Douglas Alves Castilho Bergiante Reprodução

Publicado 20/08/2024 21:53 | Atualizado 20/08/2024 22:01

Rio - O Disque Denúncia pede mais informações sobre o paradeiro de Douglas Alves Castilho Bergiante, 30 anos. Ele é investigado pela 119ª DP (Rio Bonito) por ameaçar famílias de baixa renda pelo atraso no pagamento de cestas básicas no município do Leste Fluminense. Ele é acusado do crime de extorsão majorada.

De acordo com as investigações, Douglas Bergiante – que é considerado foragido da Justiça – era sócio de Bruno da Silva Guimarães, vulgo "Barros ou Bolinha", que já está preso, na empresa Queiroz Cesta Básica – que em 2024 foi rebatizada como Af Alimentos. O negócio consistia em comercializar cestas básicas em Rio Bonito ao valor de R$ 500 cada, com acordo verbal para pagamento até o quinto dia útil de cada mês, até as 8h.

No entanto, num caso divulgado pelo Disque Denúncia, uma cliente, que nunca havia atrasado o pagamento, deixou de quitar o que devia dentro do prazo em junho passado. Por isso, Bruno a ameaçou, afirmando, via áudios de WhatsApp, que colocaria fogo na casa da vítima e chamaria uma "turma" para "dar uma coça" nela caso os R$ 500 não fossem transferidos.

A mulher tentou explicar que não conseguiu efetuar o pagamento devido a limites de transferência impostos pelo banco, mas Bruno respondeu com uma série de xingamentos. Douglas é apontado como coautor das ameaças e das ofensas.

Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e apreenderam munições, um distintivo, anotações de cobranças e uma dinamite artesanal – a data da ação não foi revelada. Contra ele, já existe um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, pelo crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas – também conhecido como sequestro relâmpago.

Com anonimato garantido, o Disque Denúncia pede informações pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ