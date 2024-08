Homem foi preso nesta terça-feira (20) por suspeita de matar o pai em Rocha Miranda - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/08/2024 17:57 | Atualizado 20/08/2024 18:45

Rio - Um homem foi preso por suspeita de matar a tiros o próprio pai, 72 anos, na tarde desta terça-feira (20), em Rocha Miranda, na Zona Norte. Eduardo Pinto Marques de Oliveira, filho de Mário de Oliveira, é apontado como autor dos tiros. Com ele, a equipe apreendeu uma pistola, dois carregadores e 17 munições.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Pinhará. Os policiais chegaram ao local e encontraram o corpo de Mário de Oliveira dentro de uma residência com disparos de arma de fogo.

Bombeiros do quartel de Irajá também foram chamados ao local, por volta das 14h40, mas localizaram o idoso já sem vida.

Segundo informações preliminares, Mário teria sido alvo de 10 tiros. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia já foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar os fatos e esclarecer a motivação.



Através das redes sociais, amigos lamentaram a perda do idoso. "Meu querido, você não merecia isso. Estamos todos tristes pelo tamanho da maldade e da crueldade. Nunca imaginamos esse tipo de coisa com o senhor, sempre foi sensacional conosco. Descanse em paz e que a justiça seja feita", comentou uma internauta.

"O senhor Mário era uma pessoa incrível, ótimo amigo, um homem honesto, que infelizmente perdeu sua vida na mão do seu filho, o qual ele falava que era a razão da vida dele. Descanse em paz, amigo. Que o senhor te receba de braços abertos. Até um dia", comentou outro.