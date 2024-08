Manifestantes incendiaram objetos e esticaram faixas para bloquear via - Reprodução

Manifestantes incendiaram objetos e esticaram faixas para bloquear viaReprodução

Publicado 20/08/2024 18:29 | Atualizado 20/08/2024 21:32

Rio - Uma manifestação interditou completamente, no fim da tarde desta terça-feira (20), trecho da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) altura de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de trinta pessoas que seriam da comunidade Jardim Catarina estavam protestando durante operação policial. Na ação, dois suspeitos morreram e outras duas pessoas ficaram feridas

Para bloquear a via, manifestantes invadiram a pista com faixas com os dizeres "morador não é bandido" e "Catarina pede paz". Um grupo também colocou pneus, caixotes e outros entulhos nas faixas sentido Niterói. Parte do material foi incendiado.

Às 18h35, uma das faixas da pista no sentido Niterói foi liberada. Cerca de uma hora depois, às 19h35, mais uma faixa no sentido Niterói foi liberadas e uma no sentido Itaboraí. As interdições chegaram ao fim às 20h, com os manifestantes deixando o local. O policiamento foi reforçado. Militares do Corpo de Bombeiros atuaram no local para apagar as chamas. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e do RECOM dão apoio à PRF.

O ato que bloqueava a Niterói-Manilha seria um protesto contra a operação da PM no Complexo do Salgueiro e no Jardim Catarina. Nos locais, dois homens apontados como suspeitos morreram, no fim da manhã desta terça-feira. Outros dois homens foram baleados e estão presos sob custódia. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis e munições.

A ação, que contou com apoio do 35º BPM (Itaboraí) e 12º BPM (Niterói), teve como objetivo reprimir a movimentação dos criminosos que realizam o roubo de veículos e de cargas nas principais vias de acesso à comunidade.

Ainda na operação, drogas e dois veículos roubados foram apreendidos nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina. Também foram removidas barricadas e desobstruídas quatro vias de acesso às localidades.