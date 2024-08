As ações poderão ser canceladas - Divulgação

Publicado 20/08/2024 17:59 | Atualizado 20/08/2024 18:07

Rio - Uma faixa em cada sentido da Linha Amarela ficará interditada até a próxima sexta-feira (23), das 21h às 5h. Agentes farão serviços de limpeza de pista e drenagem, pavimentação do asfalto e pintura de faixas.

Os bloqueios serão feitos nos trechos de Del Castilho, Pilares, Cachambi, Inhaúma, Bonsucesso, Higienópolis e Água Santa, na Zona Norte, até Freguesia, Pechincha e Cidade de Deus, na Zona Oeste. Durante o dia, das 9h às 17h, haverá podas de árvores, sem necessidade de bloqueio na via.

O trânsito da região não deve ser afetado, já que o serviço ocorre no horário de menor fluxo de veículos. Todas as etapas serão acompanhadas, em tempo real, por técnicos do Centro de Controle Operacional da Lamsa, empresa que administra a via expressa.

Sempre que necessário, haverá ajustes para garantir a fluidez do tráfego. As atividades podem ser suspensas, sem aviso prévio, em caso de chuva forte na cidade.