UFRJ foi uma das escolhidas dentre as mais de 2,5 mil instituições ao redor do planeta analisadasArtur Moês/UFRJ

Publicado 20/08/2024 17:48 | Atualizado 20/08/2024 19:10

Mais de 80% das instituições brasileiras listadas no Academic Ranking of World Universities 2024 (ARWU) são universidades federais, entidades vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), entre elas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O levantamento internacional foi publicado na quinta-feira passada (15), pela consultoria chinesa Shanghai Ranking Consultancy.

Na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de universidades classificadas: 18, sendo 15 federais e três estaduais.



Dentre as mais de 2,5 mil instituições ao redor do planeta analisadas, foram classificadas as universidades federais: do Rio Grande do Sul (UFRGS); de Minas Gerais (UFMG); do Rio de Janeiro (UFRJ); do Paraná (UFPR); de Santa Catarina (UFSC); de Santa Maria (UFSM); de São Paulo (Unifesp); de Brasília (UnB); de São Carlos (UFSCar); de Viçosa (UFV); da Bahia (Ufba); do Ceará (UFC); de Goiás (UFG); de Pernambuco (UFPE); e de Pelotas (UFPel).



Ao lado das instituições federais no time brasileiro, estão as universidades estaduais de São Paulo (USP); Paulista (Unesp); e de Campinas (Unicamp).



Os Estados Unidos lideram as três primeiras posições do ranking, com Harvard University, Stanford University e Massachusetts Institute of Technology (MIT).



ARWU – Publicado desde 2003, o Academic Ranking of World Universities, também conhecido como Ranking de Xangai, é considerado um dos precursores dos rankings universitários. A classificação se baseia em quatro critérios:



- Qualidade da educação, que usa como indicador a quantidade de ex-alunos ganhadores de Prêmios Nobel ou Medalhas Fields;



- A qualidade da instituição, que é medida a partir de dois indicadores: colaboradores que ganharam Prêmios Nobel ou Medalhas Fields e pesquisadores altamente citados;



- Impacto da pesquisa acadêmica, que é avaliada com base na quantidade de artigos publicados nas revistas Nature e Science, bem como no número de artigos indexados no Science Citation Index Expanded e no Social Science Citation Index;



- Desempenho per capita, que considera a performance acadêmica por pessoa de uma instituição.