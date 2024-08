Motorista colidiu com um motociclista na via, ao tentar fugir dos criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Motorista colidiu com um motociclista na via, ao tentar fugir dos criminososReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/08/2024 17:30 | Atualizado 20/08/2024 18:15

Rio - Um arrastão causou pânico a motoristas que passavam pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (20). Na tentativa de escapar dos criminosos, houve uma colisão entre carro e moto na via.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um dos motoristas mostrou o momento em que outro rapaz tentou retornar com o carro na via e acabou derrubando um motociclista, que fazia a mesma manobra. O farol do veículo chegou a quebrar no lado em que atingiu a vítima.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram informados de que um veículo havia sido roubado. A equipe foi ao local, mas não encontrou os criminosos até o momento. Buscas estão sendo realizadas pela região. Os policiais informaram que prestaram apoio às vítimas.

A Polícia Civil informou que houve três registros de ocorrência de roubo na região. As investigações estão em andamento.