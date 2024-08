Bruno Dulcetti, 43, registou momento em que a ’Superlua’ é ’abraçada’ pelo Cristo Redentor - Bruno Dulcetti / @dul7art

Publicado 20/08/2024 17:34 | Atualizado 20/08/2024 17:37

Rio - A madrugada desta terça-feira (20) presenteou os cariocas com a superlua. Com um tom alaranjado e um tamanho maior do que o habitual, o fenômeno embelezou o céu da cidade. O fotógrafo Bruno Dulcetti, 43 anos, registrou o momento em que o satélite foi "abraçado" pelo Cristo Redentor. O clique, que foi feito da mureta da Urca, Zona Sul do Rio, impressionou os internautas nas redes sociais.

Em entrevista ao DIA, Bruno contou que já havia tentado esse clique na noite da segunda-feira (19), mas devido a uma neblina, ele não conseguiu fazer o registro. Com o auxílio de um aplicativo, o fotógrafo soube que ela iria passar pelo Cristo por volta das 6h10 desta terça.

Morador de Copacabana, na Zona Sul da cidade, Bruno revelou que acordou às 4h40 para se preparar para fazer a foto perfeita. Ele chegou ainda de madrugada na mureta da Urca e fez tudo com calma. Quando a Lua finalmente se aproximou do Cristo, todo o esforço foi recompensado.

"Foi algo muito emocionante. Eu vi a Lua descendo e quando ela chegou no Cristo, não ficou nem um minuto. É tudo muito rápido. É muita emoção. O coração acelera e você fica ansioso até para dormir", comentou.

Especialista em fotos de paisagens, esta não é a primeira vez que Bruno consegue um clique raro do satélite. Em junho, ele flagrou uma grande Lua alaranjada "pousando" na pedra do Arpoador . O momento foi tão especial que ele emoldurou e guardou a edição do jornalque mostrou o seu registro.

De acordo com Bruno, ele se apaixonou pelo Sol e pela Lua graças a influência de um amigo, o também fotógrafo Júlio Craveiro. Para ele, quando esses dois astros nascem e se põem são momentos únicos.

"Depois que você começa a tirar fotos de Lua e Sol se torna uma paixão. Só quem registra esse momento consegue sentir isso. Até porque é um grande desafio. O nascer e o pôr da Lua e do Sol são momentos muito energéticos, únicos. Quem não sente essa emoção, pode enterrar porque já morreu", brincou o fotógrafo.

Bruno iniciou na fotografia durante a pandemia do covid-19, em 2020. O que começou como um hobby para passar o tempo se tornou a sua profissão. Atualmente, ele transforma suas artes em quadros para decorar ambientes em diversos lugares do mundo. Segundo ele, em pouco mais de três anos, já vendeu 215 quadros para clientes em 11 países diferentes.

"Essa foto pode render frutos com venda de quadros e até com premiação, se eu colocar em algum concurso. Mas eu não tenho esse intuito. Minha ideia é mais voltada para vender quadros. E como amante da lua, fazer essas fotos é sempre prazeroso", disse.

Além de fotógrafo, Bruno é sócio do salão de beleza Davide Parucchiere há 15 anos. O empreendimento, que fica no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, foi fundado por seu pai, o cabeleleiro italiano Davide Dulcetti, em 1999. Para conciliar as duas profissões, Bruno contratou uma assistente que o ajuda a administrar o comércio, sobrando mais tempo para ele se dedicar à fotografia.

Bruno revelou que além de um espaço de beleza, o salão serve, também, como uma exposição para suas obras. De acordo com o fotógrafo, ele tem cerca de 32 quadros pendurados nas paredes de seu estabelecimento e, graças a isso, muita gente passa a conhecer seu trabalho e acabam comprando seus quadros.

"As fotos do Rio são muito vendáveis. Se tratando de paisagem, não tem lugar igual ao Rio. Ele é propício para fotógrafos porque para onde você olha tem foto, tem cenário para se registrar", reforçou.

Fenômeno da 'Superlua Azul'

Segundo Gordon Johnston, executivo aposentado da Nasa, essa nomenclatura é utilizada para se referir a dois momentos: quando há duas Luas cheias em um mesmo mês e quando ocorre a terceira Lua cheia de quatro, em uma estação do ano.

No Hemisfério Sul, esse fenômeno acontece durante o inverno, que no Brasil começou em 20 de junho e vai até 21 de setembro. Nesse período, já houve duas Luas cheias e estamos vivendo uma terceira. Já a quarta vai acontecer no próximo mês.

A "Superlua azul" poderá ser observada a olho nu - basta procurar um local com pouca nebulosidade e luz - até a manhã desta quarta-feira (21). A Lua deve aparecer no céu às 15:25, mas o melhor momento para observá-la será ao anoitecer.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Larissa Amaral.