Menina ficou internada por seis dias no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama - Divulgação

Publicado 20/08/2024 16:54 | Atualizado 20/08/2024 17:24

Rio - A menina de 2 anos, que foi encontrada em uma área de mata depois de desaparecer por cerca de 36 horas em Araruama , na Região dos Lagos, recebeu alta, na tarde desta segunda-feira (19). Ela ficou seis dias internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), na mesma cidade.

A criança desapareceu por volta das 22h da última segunda-feira (12) da casa dos pais no bairro Parati. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama), na madrugada de terça-feira (13), e as buscas iniciaram.

Os agentes receberam apoio de bombeiros e de policiais militares. Durante a procura, as equipes utilizaram cães farejadores e drones.

Na manhã da última quarta-feira (14), a menina foi encontrada em uma área de mata próximo à residência dos pais. O encontro aconteceu em menos de 36 horas depois do registro do desaparecimento. A criança foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e transferida para o Herc.

No hospital, ela recebeu tratamento após dar entrada sonolenta, hipotérmica e desidratada.

O caso segue sendo investigado pela 118ª DP. Segundo a Polícia Civil, os pais da criança foram ouvidos e vizinhos da família também prestaram depoimento. Os agentes buscam entender como a menina sumiu e como chegou no local onde foi encontrada. Imagens de câmeras da região estão sendo analisadas.