A menina passou por atendimento médico na UPA e foi liberada, sem ferimentos graves. A Polícia Civil seguirá investigando o caso para apurar as circunstâncias do desaparecimento - Divulgação

A menina passou por atendimento médico na UPA e foi liberada, sem ferimentos graves. A Polícia Civil seguirá investigando o caso para apurar as circunstâncias do desaparecimentoDivulgação

Publicado 14/08/2024 13:38

Araruama - Na manhã desta quarta-feira (14), a pequena Pérola Vitória, de 2 anos de idade, que estava desaparecida desde a noite de segunda-feira (12), foi encontrada e resgatada com vida. A menina foi localizada por um colaborador da Defesa Civil, em uma área de mata próxima à residência onde mora, no bairro Parati.



O resgate foi liderado pelo Delegado Rodrigo Bichara, da 118ª DP de Araruama, e pelo Major Bastos, da Defesa Civil do município. Pérola estava assustada e chorando no momento do resgate e foi conduzida imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama. Ela passou por atendimento médico e foi liberada, sem ferimentos graves.



Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, parabenizou as equipes de busca pelo trabalho incansável. “Quero deixar os meus parabéns a todos os agentes responsáveis pelas buscas: a nossa Defesa Civil, a Polícia Civil, Guarda Civil. Quero parabenizar também o delegado e o presidente do Conselho Tutelar, Sandro. E quero deixar um parabéns especial ao nosso agente ambiental Sancho, que encontrou a menina Pérola”, destacou.



A Polícia Civil seguirá investigando o caso para apurar as circunstâncias do desaparecimento de Pérola.

(Com informações de RC24H)