Prefeito Fábio do Pastel, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, e equipe do Firjan Divulgação

Publicado 13/08/2024 16:28

O secretário de Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia, Cláudio Viviani, está muito entusiasmado com a chegada da Firjan na cidade. Ele fez questão de entrar em contato com os veículos de comunicação para divulgar a abertura das inscrições nos cursos gratuitos, que tem início nesta quarta-feira (14). A previsão é que as aulas comecem em setembro de 2024.

Após mais de 15 anos de busca com as prefeituras da região para viabilizar a implantação de uma unidade do Sesi/Senai, o Firjan locou o espaço onde está sendo finalizada a montagem da escola, com investimentos de mais de R$ 30 milhões de recursos das entidades do próprio sistema para a compra dos módulos construtivos e equipamentos.

A escola terá capacidade para atender até 700 alunos por dia, em diferentes turnos. Contando com método construtivo novo, a unidade fica na RJ-140, altura do Centro da cidade.

A Firjan optou por fazer este investimento pois já se apresentava latente a necessidade de uma unidade na Região dos Lagos. Para esta ação de investimento eles contaram com o apoio institucional da Prefeitura de São Pedro da Aldeia e suas secretarias afins. A previsão, é que a inauguração ocorra no dia 19 de setembro de 2024.

Esta ação é parte de um estudo técnico com base nas vocações da região denominada fase 1. A fase 2, visando o êxito do projeto, será o investimento em unidade própria, após diálogos com os prefeitos da região para o apoio, via doação, de área para uma unidade de 10.000m2, mais ampla e complexa.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, até dezembro, vão ser 45 cursos disponíveis. Acompanhado do prefeito Fábio do Pastel, ele tem acompanhado de perto as instalações.