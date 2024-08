Prefeito Fábio do Pastel e secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviane, com equipe da Firjan - Ascom

Prefeito Fábio do Pastel e secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviane, com equipe da FirjanAscom

Publicado 12/08/2024 14:23

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), esteve nesta sexta-feira (9) visitando as instalações do polo da Firjan, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviane.



A unidade operacional da Firjan SENAI SESI ficará às margens da Rodovia RJ-140, no Centro da cidade. A estrutura conta com uma área útil de 3 mil m², em uma área total de 1,2 mil m².



A previsão é que sejam oferecidas mais de 40 modalidades de cursos, beneficiando alunos aldeenses que poderão alcançar uma qualificação profissional certificada de qualidade. Entre os cursos previstos, estão o de Refrigeração e Climatização de Ambientes e Construção Civil, áreas de grande demanda na região. Além disso, serão estudadas e avaliadas novas áreas para investimento na infraestrutura do polo, como educação, saúde e lazer.



A inauguração da Firjan está prevista para acontecer no dia 19 de agosto. O prefeito deu mais um passo no desenvolvimento econômico e educacional do município. Como sempre, Pastel está com um olho na campanha eleitoral e o outro nas obras da cidade.

Fábio do Pastel na feira, junto com o candidato a vereador Moisés Batista (SDD), amigo e ex-chefe de gabinete e o vereador Fernando Mistura (REP). Divulgação

PASTEL NA FEIRA



Ainda sobre São Pedro, Fábio do Pastel foi à feira nesta sexta-feira (9), junto com o candidato a vereador Moisés Batista (SDD), amigo e ex-chefe de gabinete. Quem também estava por lá era o vereador Fernando Mistura (REP). A feira é um dos lugares favoritos dos candidatos para bater um papo com a população. O prefeito aproveitou para garantir as frutas do fim de semana, tomar aquele caldo de cana e, é claro, comer um pastel. A combinação perfeita, não é mesmo?