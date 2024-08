Certidão da Justiça Eleitoral e Arildo Mendes (PV) - Reprodução

Publicado 13/08/2024 14:47

Uma polêmica envolvendo a corrida eleitoral em Arraial do Cabo está dominando os assuntos nos grupos políticos, nesta terça-feira (13). A federação PT-PV-PC do B no município teve contra si uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) registrada, nesta segunda-feira (12), na 146ª zona eleitoral. O motivo é que Arildo Mendes (PV), não teria constituído órgão provisório no município seis meses antes das eleições, mas assinou como o presidente da federação. Por consequência, cairiam todos os 10 pedidos dos candidatos.



Entramos em contato com Arildo várias vezes, mas ele não atendeu a nossa solicitação.

Willian Luz, pré-candidato a vereador pelo PT de Arraial do Cabo Redes sociais



Por outro lado, conversamos com um pré-candidato a vereador pelo PT, Willian Luz, e ele explicou que não é bem assim. Segundo ele, a legislação da federação afirma que como ela já existe em âmbito nacional, ela automaticamente se replica nos âmbitos estadual e municipal. "O que é obrigatório registrar é a ata da convenção, isso foi feito", destacou Willian, que achou estranho que o documento de certidão da AIRC tenha sido assinado por chefe de cartório. Mas disse que está tranquilo, lembrando que o registro de candidatura tem até dia 15 para ser feito.



"Depois vem aquele processo de análise da candidatura, isso é normal, só que a galera em Arraial faz uma politicagem do ataque. A Federação tem sofrido muitos ataques, porque a gente sabe que o governo tem a ganância de querer 'eleger os nove' e quer tentar esvaziar as outras chapas, né? Eu não vou dizer que houve erro ou falha, mas se o Arildo realmente tivesse registrado, lá em julho, isso não teria acontecido. Mas eles (situação) achariam outro pretexto, entendeu?" finalizou Willian Luz.



