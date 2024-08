Rafael Peçanha entre integrantes da federação - Divulgação

Publicado 09/08/2024 12:55

A federação PSOL-REDE no município de Cabo Frio tem um novo presidente: o professor doutor e candidato a prefeito pela REDE, Rafael Peçanha.

A mudança ocorreu por decisão da Direção Estadual da Federação, que convidou Peçanha para assumir a função. A presidência garante o comando da instância máxima de decisão dos dois partidos em nível municipal.

O resultado de tanta polêmica, foi a saída de Walter e a nomeação de Rafael como presidente da federação. A ex-senadora e atual Porta-Voz da Rede Sustentabilidade no Brasil, Heloísa Helena, que também estava presente no evento, confirmou o apoio da instância nacional do partido a Peçanha.

Os cargos de Segundo-Tesoureiro e de Secretário-Executivo da Federação também foram mudados. Assumem, respectivamente, Adriano Brizola e Sérgio Catharino, candidatos a vereadores pela REDE e membros do grupo político de Rafael.

A articulação contou com o apoio da nominata de candidatos, candidatas, da militância local dos dois partidos e da futura equipe de campanha, que se reuniram na noite desta quinta-feira (8) com Rafael e com a candidata a vice-prefeita, Leila Tomazinho, no Hotel Malibu, para celebrar mais uma vitória política, organizar os próximos passos e definir estratégias:

"Assumo com serenidade e responsabilidade essas duas missões. Conto com a ajuda das amigas e amigos do nosso time, bem como com os que venham a se somar, para, juntas e juntos, vivermos um novo tempo, com respeito e liberdade na nossa cidade. Agradeço à Federação Estadual pela confiança. Vou honrar, trabalhar, liderar com humildade e coletividade, para que nunca falte unidade” - declarou Rafael, que contou ainda com a presença de representantes do PT Cabo Frio no encontro.

O movimento consolida um novo grupo político, pacifica internamente e traz tranquilidade para a condução das chapas majoritária e proporcional no município, já que Peçanha tem apoio e excelente trânsito entre parlamentares, candidaturas e militância das duas siglas partidárias, tanto em Cabo Frio quanto no Estado do Rio.