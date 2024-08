Rafael Peçanha foi aclamado como candidato a prefeito de Cabo Frio pela Rede Sustentabilidade - Reprodução/ Redes sociais

Rafael Peçanha foi aclamado como candidato a prefeito de Cabo Frio pela Rede SustentabilidadeReprodução/ Redes sociais

Publicado 05/08/2024 16:00

Em convenção realizada neste sábado (3), no Clube São Cristóvão, o professor e ex-vereador Rafael Peçanha foi aclamado como candidato a prefeito de Cabo Frio pela Rede Sustentabilidade, que constitui federação com o PSOL. A vice será a enfermeira sanitarista e professora universitária, Leila Tomazinho (PSOL).

O evento foi marcado por tumultos, bate-boca e vaia contra o porta-voz municipal do Rede, Walter Costa, que não aceitava a indicação do professor à prefeitura cabo-friense. Quem bateu o martelo para Rafael foi a federação estadual.

A ex-senadora e atual Porta-Voz da Rede Sustentabilidade no Brasil, Heloísa Helena, também confirmou o apoio da instância nacional do partido a Peçanha.

Vinicius Codeço, representando o presidente estadual do PSOL, deputado estadual Flávio Serafini, reafirmou o nome de Rafael para prefeito pela federação e entoou: “É pra lutar! É de verdade! É Rafael pra governar essa cidade!”

Foram apresentados ainda 17 candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras, além da candidata a vice-prefeita, Leila Tomazinho, do PSOL. Leila é enfermeira sanitarista, professora universitária e doutoranda em educação.

“Eu e Leila vamos percorrer cada canto dessa cidade com nosso time de candidatos e candidatas para mostrar que há esperança para Cabo Frio”, declarou Rafael após a convenção.





ENTENDA A CONFUSÃO

Os pré-candidatos a vereador em Cabo Frio, Walter Costa (Rede) e Lucas Muller (PSOL) bateram boca e quase chegaram às vias de fato no início da convenção PSOL-Rede. O motivo teria sido que Lucas queria impedir Walter, segundo o próprio, que também é porta voz municipal do Rede Sustentabilidade, de sentar à mesa diretora da convenção, porque Walter disse que não iria apoiar Rafael como candidato.



A confusão envolveu até Heloísa Helena (confira o vídeo acima), que tentou dialogar com Walter. “Eu gosto muito de você, viu”? disse Walter, dando um tapinha no ombro de Heloísa.



Walter estava acompanhado de dois seguranças. Ele disse, na rede social, que Lucas o teria provocado. “Tenho um rito democrático a ser seguido e ele nem está na executiva”. Para Walter, Rafael não teria condições de ser candidato e eles não estão alinhados. No entanto, Lucas foi o presidente da mesa. Mas Walter também se sentou junto ao grupo.



Lucas, afirmou que Walter entendeu tudo errado, apesar do estranhamento perante especulações de que o Rede estaria se aproximando da prefeita Magdala Furtado (PV). “A gente quer manter a candidatura de Rafael, é uma terceira via. Mas não tem golpe aqui”, disse ele em entrevista.



Por fim, antes de virar as costas e sair do recinto, vaias e “fora” foram ouvidas. Em dado momento, uma pessoa grita “fora! 165, não vai ter golpe”, referindo-se ao suposto pagamento de R$ 165 mil ao membro do Rede para se alinhar à Magdala.

Walter Costa usou a rede social para falar do episódio Reprodução/ Redes sociais



‘FOI NO TAPETÃO’



Na noite deste sábado (3), Walter Costa usou a rede social para falar do episódio . Disse que “o que aconteceu em Cabo Frio foi no tapetão (…) O partido não respeitou a convenção municipal e partiu pro golpe”, declarou. Ainda no vídeo, Walter comparou os membros do PSOL aos bolsonaristas. “Deram um golpe se aproveitando da instância estadual”, completou.