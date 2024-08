Penha Bernardes durante a convenção partidária - Divulgação/ Ascom

Publicado 01/08/2024 17:11

A candidata a prefeita de Araruama, Penha Bernardes (PL), anunciou na noite desta quarta-feira (31), durante a convenção partidária, o nome de André Mônica (União) como seu vice para a eleição de outubro.

André Mônica, ex-prefeito da cidade, havia solicitado sua exoneração do cargo de vice-presidente do Detran no início de junho.

O evento ocorreu no diretório municipal do PL, no Centro, e contou com a presença de diversos políticos, incluindo a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), o presidente municipal do PL, Antônio Peres, os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL) e Soraya Santos (PL), além dos deputados estaduais Alan Lopes (PL), Márcio Gualberto (PL) e Pedro Ricardo (PP). Também compareceram os vereadores de Araruama, Oliveira da Guarda (União), Elói Ramalho (SDD) e Aridinho (União).

Além do PL, a chapa de Penha Bernardes conta com apoio dos partidos União Brasil, PDT, Solidariedade, Progressistas, PSD, Avante e PMN.