Rafael Peçanha - Renata Cristiane

Rafael Peçanha Renata Cristiane

Publicado 31/07/2024 17:34





Apesar dos rumores, conversamos com Walter que negou veementemente que esteja articulando ou que tenha recebido dinheiro para garantir que a sigla apoie a prefeita. Segundo explicou, Rafael não estaria agradando a executiva estadual: “O desempenho político e da pré-campanha dele está abaixo do imaginado”, disse Walter, acrescentando que “existe uma insatisfação por que a REDE não pretendia lançar candidaturas majoritárias”. A especulação de que a prefeita Magdala Furtado (PV) puxou para si o partido Rede Sustentabilidade – do pré-candidato Rafael Peçanha – caiu como uma bomba em Cabo Frio nesta terça-feira (30). Os comentários estão rolando desde o sábado (27), apontando o porta-voz municipal do Rede, Walter Costa, como o “negociador” do partido para Magdala.Apesar dos rumores, conversamos com Walter que negou veementemente que esteja articulando ou que tenha recebido dinheiro para garantir que a sigla apoie a prefeita. Segundo explicou, Rafael não estaria agradando a executiva estadual: “O desempenho político e da pré-campanha dele está abaixo do imaginado”, disse Walter, acrescentando que “existe uma insatisfação por que a REDE não pretendia lançar candidaturas majoritárias”.

O impasse tomou conta do grupo. Clima de intrigas e desconfiança generalizada, recheada de acusações de todos os lados. Nos bastidores o que fica nítido é que existe um racha interno em que uma parte da federação está desmotivada e acredita que a solução seja se unir a Magdala, outro afirma que “não vai ter golpe” e segue firma na aposta do nome do professor.

“Pelo PSOL Cabo Frio, PSOL estadual Rio de Janeiro e PSOL nacional podemos afirmar que Rafael Peçanha será candidato! Que não existe essa possibilidade de não candidatura. A Rede Cabo Frio não fala pela Federação PSOL-Rede nacional sozinha e muito menos tem essa ‘autonomia’ partidária. Rafael será candidato! No PSOL, diferente de outros partidos, não haverá golpe”, disse o comunicado do partido.

O pré-candidato Rafael Peçanha se mantém em silêncio. Procurado desde terça-feira (30), ele não atende ao telefone nem responde mensagens. Por outro lado, o PSOL se antecipou, e anunciou nova data de convenção, cravando nome de Rafael. A executiva municipal psolista convocou os membros da Direção, dos respectivos partidos e filiados, para o evento a ser realizado no sábado (3), às 13h, no São Cristóvão Futebol Clube. O evento vai anunciar a candidatura de Rafael e dos vereadores da coligação. Essa é a terceira data marcada somente nesta semana.