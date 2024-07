Gladys Nunes e presidente do diretório municipal do PSD, Tolentino Reis - Reprodução

Publicado 30/07/2024 18:10

Se engana quem pensa que Búzios está polarizada entre o grupo do atual prefeito, Alexandre Martins (REP), pré-candidato à reeleição, e o da oposição, liderada pelo pré-candidato a prefeito, Rafael Aguiar (PL). A ex-vereadora Gladys Nunes é pré-candidata a prefeita do balneário pelo Partido Social Democrático e vai confirmar seu nome em convenção marcada para a próxima quinta-feira (1º), às 19h, no Bar do Meio, em Manguinhos.

Gladys Nunes chegou a ser colega de partido de Leandro de Búzios (MDB) quando ambos estavam no Solidariedade, mas o amor acabou quando o partido preteriu o nome dela e anunciou Leandro como candidato à eleição suplementar, que acabou não acontecendo.

A chapa de Gladys terá como vice o presidente do diretório municipal do PSD, Tolentino Reis.