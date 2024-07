Pastor Filipe, Rafael Aguiar, Leandro de Búzios, Altineu Côrtes, Marcelo Magno, Dr. Serginho e Joãozinho Carrilho - Ascom

Publicado 29/07/2024 16:20

Leandro de Búzios (MDB) será o candidato a vice-prefeito de Búzios na chapa com Rafael Aguiar (PL). A informação saiu agora há pouco, na tarde desta segunda-feira (29) e foi confirmado pelo próprio Rafael, por telefone, logo após uma reunião, no Rio de Janeiro.



Além do deputado federal Altineu Côrtes, que é presidente estadual do Partido Liberal, e dos pré-candidatos a prefeitos de Arraial do Cabo e Cabo Frio, Marcelo Magno (PL) e Dr. Serginho (PL), respectivamente. Aliás, Serginho participou pessoalmente desse fechamento.



Também fizeram parte da reunião Joãozinho Carrilho (PRD) e Pastor Filipe.

Por telefone, Rafael destacou que essa parceria também se deveu a Joãozinho Carrilho, que seria o candidato a vice. "Essa união política, com P maiúsculo, só aconteceu por Alexandre (Martins, o prefeito) não ter palavra, né? Foi isso que consagrou a união política da cidade", acrescentou.