Publicado 26/07/2024 14:45 | Atualizado 26/07/2024 15:14

Os rumores de que a prefeita Magdala Furtado (PV) abriria mão da própria candidatura chegaram ao fim. Ela tinha até esta sexta-feira (26) para dar uma posição, conforme tinha falado com o secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, André Ceciliano, e já pelo início da manhã se reuniu com o secretariado para anunciar que é sim pré-candidata a prefeita e está na disputa “rumo à vitória”.



Magdala tinha recebido uma proposta do ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) para indicar um vice na disputa em troca do apoio dele em uma possível candidatura à deputada estadual pelo grupo daqui há dois anos, mas esse ‘canto da sereia’ não envolveu a prefeita e ela vai sim disputar a eleição municipal.



Vereador e líder de governo, Átila Motta e prefeita Magdala Furtado Átila Motta

A informação foi confirmada pela secretária da melhor idade, Cristiane Fernandes, e pelo líder de governo, Átila Mota (PC do B). O vereador disse que a reunião teve início 7h30 e foi importante para acabar com o disse que me disse que envolvia essa possível junção de Magdala com Marquinho. Átila afirmou ainda, que nunca foi uma opção ela recuar da candidatura, porque ela é a prefeita e tem mandato. “Até porque Marquinho é inelegível, não tem nenhum sentido Magdala abrir mão da candidatura dela para apoiar alguém que não é elegível”, disse o líder de governo.



Átila disse também, que Magdala mostrou que está com muita coragem, muita garra, disposição e que ela vai para o enfrentamento, ao contrário do que Marquinho vinha dizendo.



A convenção ainda não tem data oficial, mas deve acontecer no dia 1º de agosto. A confirmação do local deve sair ainda hoje, segundo o líder de governo.

