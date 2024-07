Marcelo Magno (PL), Andinho (União) e Ton Porto (PDT) - Reprodução

Publicado 24/07/2024 15:56

NA CONTAGEM REGRESSIVA

As convenções partidárias são a bola da vez e numa semana agitadíssima. Em Arraial do Cabo, chegou a vez do PL escolher seus candidatos a prefeito e vice, além de seus respectivos vereadores. Nesta terça-feira (23), o prefeito Marcelo Magno (PL) deu um pulo no antigo Sindicato da Álcalis, bem ao lado da Praça Victorino Carriço, local onde será realizado o evento na próxima sexta (26), às 19h. Além do PL, Marcelo está com cinco partidos: MDB, PSD, Federação PSDB/Cidadania e PODEMOS. São cinco nominatas e 50 pré-candidatos a vereador. Na ocasião, Diego Silveira (MDB) deverá ser anunciado como candidato a vice de Marcelo. Já confirmaram presença os deputados federais Altineu Côrtes (PL) e Gutemberg Reis (MDB), o deputado estadual e candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, que é o presidente estadual do Cidadania, e o secretário de Turismo e presidente municipal do PSD, Júnior Chuchu.



DATA MARCADA

Ainda no Cabo, a oposição avisou que a convenção de Ton Porto (PDT) / Andinho (União) tem data marcada. O encontro acontece dia 3 de agosto, às 18 horas, no Tupy Esporte Clube, no Centro. A coligação também está definida, serão 10 partidos ao todo: PDT, União, PV, Republicanos, AGIR, PRD, Solidariedade, Avante, Progressista e PMN.