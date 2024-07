Seção do TRF desta terça-feira (27) - Reprodução

Publicado 23/07/2024 16:11 | Atualizado 23/07/2024 16:11

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª região deu ganho de causa ao prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) e a cidade vai voltar a receber royalties. Só de valor retroativo são mais de R$ 100 milhões. A decisão, que aconteceu na seção desta terça-feira (23), foi do Desembargador Federal Flávio Jardim.



A coluna conversou com Alexandre assim que soube do resultado. Ele disse que a ideia é colocar as contas em dia. "Principalmente os fornecedores, tem muito empresário sacrificado. Só quero saber quando é que entra na conta pra pagar as dívidas e continuar com os projetos que a gente vinha fazendo”, afirmou.



No último ano, o balneário sofreu uma grande queda no recebimento desse recurso por parte da União. Nos dois primeiros meses de 2024, Búzios recebeu R$ 12.289.761,04. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, foram R$ 25.528.221,09.

Além de pagar fornecedores, Alexandre afirmou que pretende dar sequência aos projetos de obras na cidade. "Vamos ver se eu consigo bater a meta aí de quatro anos, chegar a 200 obras, né? Que é a minha meta", reforçou.