A tão aguardada obra de pavimentação na Estrada da Fazendinha, em Búzios, no trecho entre a Vila Verde, na Rasa, até a divisa com Cabo Frio, vai sair do papel em breve. O resultado da análise da Proposta de Preços da Concorrência já foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (18). O projeto, no valor de R$ 27,6 milhões, abrange a entrada da Praia das Caravelas, conhecida como Bauer, na Baía Formosa.

A iniciativa promete melhorar significativamente a infraestrutura viária e mitigar os problemas recorrentes de acessibilidade enfrentados pelos moradores e visitantes da região.

“Esse projeto é um compromisso pessoal e político meu”, afirmou Alexandre. “A obra não apenas facilitará o tráfego e o acesso aos serviços públicos essenciais, como também possibilitará novos espaços para disciplinas urbanísticas que beneficiarão diretamente a comunidade da Baía Formosa. Estamos focados em valorizar esta entrada estratégica para Búzios e fortalecer nossa proximidade com o cidadão”, destacou.



A licitação para a execução das obras, conduzida pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, culminou na escolha da empresa Infratech Engenharia LTDA. O projeto inclui drenagem, pavimentação, sinalização viária e iluminação, com um compromisso adicional na elaboração do projeto executivo.