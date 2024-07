Advogado Pedro Canellas, especializado em direito eleitoral - Renata Cristiane

Publicado 18/07/2024 19:59

Nesta quinta-feira (18), Pedro Canellas, especializado em Direito Eleitoral, foi convidado do 129º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia. Durante o bate-papo, ele comentou sobre as regras da pré-campanha, convenções e campanha.

Canellas também comentou sobre alguns casos polêmicos de pré-candidaturas da Região dos Lagos, como a de Marquinho Mendes, em Cabo Frio, Andinho Brito, em Arraial do Cabo, e Cláudio Chumbinho, em São Pedro da Aldeia.

Marquinho Mendes, Cabo Frio

O primeiro caso comentado pelo advogado foi o de Marquinho Mendes, que teve a candidatura impugnada em 2016. Canellas afirma que, à época, o pré-candidato tivesse o ouvido, Cabo Frio não teria passado por uma eleição suplementar, porque havia o alertado que ele não teria condições de concorrer.

Pedro compartilhou que Marquinho o consultou há um tempo e que, até aquele momento, ele tinha apenas dois processos. Contudo, depois disso, o pré-candidato teve uma condenação no Tribunal de Contas e outras duas na Câmara de Vereadores de Cabo Frio, com a reprovação das contas. Diante disso, em sua visão, Marquinho terá dificuldades em registrar candidatura.

Andinho Brito, Arraial do Cabo

Em relação ao caso de Andinho, ex-prefeito e pré-candidato, Pedro afirmou não ter conhecimento aprofundado, contudo, pelo que leu sobre, viu que ele teve duas contas reprovadas, sendo uma em 2023 e outra no ano de 2021. Para o advogado, esse fator pode prejudicar bastante o ex-prefeito em registrar sua candidatura.

Cláudio Chumbinho, São Pedro da Aldeia

Por fim, Canellas comentou sobre Cláudio Chumbinho, ex-prefeito e pré-candidato de São Pedro da Aldeia. Conforme Pedro, dos três casos, esse seria o “menos complicado”. Canellas contou que o ex-prefeito tinha duas condenações, sendo que uma, já expirou. A outra, para ele, não geraria inegibilidade.

Ainda durante o bate-papo, Pedro comentou sobre o caso de Alexandre Martins, que chegou a ser afastado durante dois meses e meio.

Outros temas, como os royalties de Búzios, também foram abordados. Veja a entrevista completa: