Prefeito Alexandre Martins esteve no almoxarifado da secretaria de EducaçãoReprodução/ Redes sociais

Publicado 18/07/2024 13:55 | Atualizado 18/07/2024 14:01

Em Búzios, a oposição tá buscando a qualquer custo elementos que possam desgastar o governo Alexandre Martins (REP). E o prefeito que se vire pra desmentir as fake news. Hoje em dia não tem condição de “deixar pra lá, porque as pessoas realmente acreditam. Então, há que vir a público e se posicionar urgentemente. Inclusive, nesta quarta (17), teve um vídeo do coordenador do almoxarifado da secretaria de Educação, Rafael Fernandes, mostrando que tem material nas escolas. O chefe do executivo também foi ao local conferir, e no fim não havia fundamento na denúncia do vereador Raphael Braga (PRD). E teve outra nesta mesma quarta-feira (17), sobre um descarte irregular de medicamentos em Baía Formosa. É provável que Alexandre vai ter que lidar com isso até o final. Complicado isso, muito ruim a política de Búzios ficar nesse nível, né? Isso só revela que as eleições na península vão ser bem barra pesada, jogo sujo, preparem o estômago.



Alexandre Martins, Leandro de Búzios e Rafael Aguiar Reprodução

TRÊS BICUDOS NÃO SE BEIJAM

E já que a gente está falando de eleição em Búzios, uma análise. Três vaidosos na disputa. Alexandre Martins (REP), Leandro de Búzios (SDD) e Rafael Aguiar (PL). Figuras extremamente vaidosas, cada qual encontra um sentido para manter a sua candidatura. Fato é que, se Alexandre e Leandro tivessem se unido quando o prefeito retomou o cargo, em abril, talvez sua reeleição estivesse mais assegurada. Por outro lado, Rafael disse que a conversa com a Leandro tem sido muito boa… E se os dois resolverem unir forças? Nesse caso, as chances de Alexandre ser derrotado crescem. O que se percebe é que Leandro – o fiel da balança – não está se sentindo valorizado nem por um grupo, nem por outro, e por isso mesmo, talvez, lance sua candidatura como terceira via. Se isso acontecer pode favorecer Alexandre. Mas do jeito que todos estão unidos para derrubar a aprovação de governo dele, tudo pode mudar a qualquer momento na península mais eletrizante da política brasileira.