José Bonifácio (PDT), prefeito de Cabo Frio - ASCOM

Publicado 17/07/2024 15:19

Esta quarta-feira (17) completa um ano da morte do então prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), vitimado por um câncer, em 17 de julho de 2023. Nas redes sociais, políticos se manifestaram em homenagem a ele, que foi chefe do executivo cabo-friense três vezes. Na cidade, a executiva municipal do PDT mandou celebrar uma missa na igreja Nossa Senhora da Assunção, que será realizada às 19h.

Pela manhã, também teve missa no Rio de Janeiro, na igreja Nossa Senhora da Lampadosa, no Centro. Um dos que participaram da celebração foi o ex-deputado e pré-candidato a vereador de Cabo Frio, Janio Mendes (PDT), que foi braço direito de Zé por anos. Na rede social, Janio postou uma frase do ex-prefeito como homenagem. "Pretendo deixar para os jovens um legado de que vale a pena lutar e enfrentar os problemas. É preciso acreditar sempre".

O vereador cabo-friense Davi Souza (PP), afilhado político de Zé e que ficou dez anos no Partido Democrático Trabalhista, disse que o 17 de julho é uma data difícil, mas carregada de reflexão. "O Zé faz parte da minha vida política e sempre será assim. Ele foi meu mentor. Isso é fato (...) Aprendi com Zé Bonifácio a assumir as minhas escolhas e as consequências delas, sobretudo, ser firme e marcar posição".

José Bonifácio e Davi Souza Redes sociais

O presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar (União), destacou que o ex-prefeito era um homem honrado e que marcou história. "Carregou ao longo de anos uma visão de cidade mais justa e próspera. Vamos seguir trabalhando para que a cidade dos nossos sonhos se torne realidade".

José Bonifácio e Miguel Alencar Reprodução/ redes sociais

Ainda na rede social, o deputado e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), adversário político de Zé, lembrou que o Centro Tecnológico Prefeito José Bonifácio, em Campos Novos, vai levar o nome de Zé, homenagem que foi anunciada desde que ele faleceu.



A viúva de Zé Bonifácio, Ana Lúcia Valladão, não chegou a fazer nenhuma postagem pela manhã, mas uma imagem em destaque de sua rede social é do último 12 de junho (Dia dos Namorados).

Ana Valladão e José Bonifácio Reprodução/ redes sociais