Prefeita Magdala Furtado recebeu integrantes do Sepe Lagos no gabineteAscom

Publicado 16/07/2024 16:14

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), finalmente, recebeu diretores do Sepe Lagos, sindicato da Educação, e de trabalhadores da base, que integram a comissão de negociação, no sábado (13). Depois de muito, mas muito mesmo, tentarem ser recebidos pela chefe do executivo – peleja de meses a fio -, o encontro aconteceu. A pauta é urgente e extensa, foram discutidos 13 pontos, entre eles, adequação salarial para que nenhum servidor receba menos que o salário mínimo; prorrogação do concurso de 2020 por 2 anos, bom como a convocação de todos que foram aprovados nas vagas; PL de criação de cargos; PL para reajuste anual; PCCR unificado da educação. Uma nova rodada de negociação está agenda para o próximo sábado (20). Será que vai cumprir? A ver.