Prefeito Marcelo Magno e pré-candidato a vice, Diego Silveira - Reprodução

Prefeito Marcelo Magno e pré-candidato a vice, Diego Silveira Reprodução

Publicado 16/07/2024 12:57

CONVENÇÃO NO CABO

Acontece em Arraial do Cabo, no próximo dia 26 de julho a convenção do Partido Liberal, legenda do prefeito Marcelo Magno. Aliás, foi o primeiro a anunciar a data do evento. Além do PL, Marcelo está com cinco partidos, MDB, PSD, Federação PSDB/Cidadania e PODEMOS, são cinco nominatas e 50 pré-candidatos a vereador. Na ocasião, Diego Silveira (MDB) deverá ser anunciado como candidato a vice de Marcelo. Também já confirmaram presença os deputados federais Altineu Côrtes (PL) e Gutemberg Reis (MDB), o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), e o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, que é presidente do Cidadania. O encontro será no antigo sindicato da Álcalis, a partir das 19h.



Secretário de Educação, Bernardo Alcântara, acompanhado da diretora Áurea Carvalho, da vice-diretora, Raquel Macedo, e da diretora de RH, Fabiana Couto Ascom

CRECHE NA CABOCLA

Ainda sobre Arraial, a população da Cabocla ganhou a creche Stella Fraga, nesta segunda-feira (15), entregue pelo secretário de Educação, Bernardo Alcântara, acompanhado da diretora Áurea Carvalho, da vice-diretora, Raquel Macedo, e da diretora de RH, Fabiana Couto. A mudança da escola foi semana passada. A unidade era para ter sido entregue no início deste ano, mas a empresa responsável pela obra abandonou o trabalho. “Não finalizamos no tempo esperado, vai ser entregue agora no segundo semestre. Quando as crianças voltarem do recesso vão ter uma escola novinha em folha, com todos os itens de acessibilidade e refrigeração”, destacou Bernardo. Antes da unidade da Cabocla, Bernardo entregou uma outra creche, a Helena Saraiva, no Novo Arraial. Inclusive os alunos do Maria Cândida também vão frequentar essa unidade até que a nova fique pronta.