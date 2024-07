Prefeita Magdala Furtado (PV) - Ascom

Publicado 18/07/2024 18:25

COMEMOROU 12 MESES DE GOVERNO



A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) completou um ano de governo nesta quinta-feira (18). Comemorou em seu Instagram, destacou que a data é especial e que avançou em várias áreas nesse período, citando, basicamente, as obras de seu mandato , como as reformas de escolas, do deck da Praia do Forte, do Mirante do Morro da Guia, de unidades de Saúde, entre outros. Disse, ainda, que as conquistas foram tantas que "não cabem em apenas uma postagem". "Ser prefeita dessa cidade maravilhosa e cuidar da população que tanto amo, sem dúvidas é o que me dá forças para acordar todos os dias pensando no melhor para todos", escreveu Magdala.