Fabinho Costa e prefeito Vantoil Martins - Renata Cristiane

Fabinho Costa e prefeito Vantoil Martins Renata Cristiane

Publicado 18/07/2024 16:37

FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA

Em Iguaba Grande, já está marcada a convenção do Cidadania, partido do prefeito Vantoil Martins e de seu herdeiro político, Fabinho Costa, cujo nome será confirmado para a candidatura à chefia do executivo durante o evento. Será no dia 27 de julho, às 18h, no Espaço Arena Sport 7, centro da cidade. Na ocasião também serão anunciados os candidatos a vereador da coligação formada pela federação PSDB/Cidadania.