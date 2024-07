Marquinho Mendes (MDB), Alcimar Pontes (PP) e vereador Davi Souza (PP) - Reprodução

Marquinho Mendes (MDB), Alcimar Pontes (PP) e vereador Davi Souza (PP)Reprodução

Publicado 18/07/2024 15:02 | Atualizado 18/07/2024 15:49

CONVENÇÃO DO MDB

O ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, divulgou em sua rede social que o MDB fará sua convenção dia 2 de agosto, para a escolha dos candidatos a prefeito e vereadores. Será no Clube Progresso, no Jardim Olinda, às 19h. Marquinho está confiante e seguro de que a justiça o tornará apto a concorrer em outubro, mesmo com contas reprovadas e processo por abuso de poder econômico em seu último mandato.

Convite para a Convenção Municipal do MDB Reprodução

_____________ _____________

Presidente da executiva, Alcimar Pontes com o vereador Davi Souza, que pela primeira vez vai concorrer a cargo político pelo PP após dez anos de PDT Reprodução/ Redes sociais

CONVENÇÃO PP

Ainda sobre convenção, o Progressistas de Cabo Frio também já marcou data e local: será no próximo sábado (20), às 8h30, na Associação Atlética Cabofriense, no Centro. A informação foi dada pelo presidente da executiva, Alcimar Pontes, na foto com o vereador Davi Souza, que pela primeira vez vai concorrer a cargo político pelo PP após dez anos de PDT.

