Dr Serginho (PL) e Miguel Alencar (UNIÃO) durante convenção partidária deste sábado (20) - Renata Cristiane

Publicado 20/07/2024 15:41

Agora é oficial: Serginho (PL) é candidato a prefeito de Cabo Frio, tendo como vice Miguel Alencar (UNIÃO), atual presidente da Câmara de Vereadores da cidade. O anúncio foi feito durante convenção partidária, realizado neste sábado (20).



Esta coligação é a maior da história da cidade e inclui 126 candidatos a vereador de 14 partidos diferentes. Os partidos que integram essa aliança são: PL, União Brasil, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSD, PMB, DC, PRD, Agir e Mobiliza.





Entre os candidatos a vereador pelo PL, estão nomes como Josias da Swell, Adeir Novaes, André do Postinho, Delamar Santanna, Delegada Waleska, Eduardo Kita, Igor da Gamboa, Izabel da Jardinagem, Jay Brasileiro, Monaliza Pinheiro, Paulo Carneiro, Paulo da Paulana, Rafael Bernardo, Rodolfo de Rui, Terlí Ferreira, Têti Jogador, Tita Calvet e Vaguinho.



Pelo União Brasil, os candidatos incluem Ademilton Ferreira, Alexandre Locutor, Amanda Ferrari, Capitão Diogo, Carol Midori, Caroline Azevedo, Dino, Dr. Carlos Ernesto, Drico Cazimiro, Gilson Júnior, Grace Moura, Gugu do Guriri, Joir Reis, Lenilson PQD, Midian Machado, Pipoca, Simone da Caixa e Vanderlei Bento.



Os candidatos a vereador pelo Republicanos são Alexandra Codeço, Alfredo Gonçalves, Chris Tamoios, Davi Matos, Ellen Mello, Flávio Moreira, Gisele Porto, Jorge Shock, Leandro Lucas, Leandro Silva, Luís Geraldo, Mateus da Guarda, Pilho do Manoel Corrêa, PR Liésio Costa, Raquel do PCD, Sou + Deivinho, Tangerina e Vanda Coutinho. Já pelo Progressistas (PP), os nomes incluem Barbara Caetano, Davi Souza, Felipe André, Jean da Autoescola, Jeffinho do Gás, João Pedro, Jhonny Costa, Jorginho Atacadão, Manú Barros, Monicão da Saúde, Paulo Marcolongo, PR Sandro Nascimento, Professora Luciene Lima, Rosária Pompeu, Rosiene Santafé, Tavares do Jardim, Vinicius Correia e Zé Antônio.



Pelo Podemos, estão concorrendo Claudinho da Padaria, Cláudio Marzo, Dra. Fenela, Edilan do Celular, Felipe Monteiro, Geovani Ratinho, Jefferson Vidal, Leno Morais, Letícia Jotta, Luisa Maria, Miguel Silva, Milton Alencar, Nenel do Jardim, Radames Muniz, Rosane Tito, Symone Castro, Vânia Diniz e Vitinho Ferreira. No Solidariedade, os candidatos são Celly Vianna, Dra. Vanessa Mata Lobo, Flavinho, Gideon Mineiro, Gilberto Brasil, Juçara do Posto, Júlio Vieira, Karol Crispim, Márcia Pinho, Mário, Mário Gonçalves, Nelsinho de Botafogo, Nenego da Gamboa, Nerli, PR Francisco Borges, Russo do Ombrelone e Vitinho do Laboratório.



Finalmente, pela Federação Cidadania e Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), os candidatos incluem Alessandro Nico, Amador Mattos, Bruninho do Jardim, Dr. Neto, Dr. Alexandre Machado, Dr. Kelbes Dentista, Edem do Violão, Fabiano Souza, Gleide do Café, Jandira Macedo, Jorginho Rodrigues, Ju do Povo, Robson Gomes, Ronaldinho Nobre Amigo, Sapão, Telma Correa e Valéria Leite.

Serginho, cabo-friense de nascimento, expressou que ser prefeito para reerguer a cidade de Cabo Frio é o maior sonho de sua vida. “Sou completamente apaixonado por Cabo Frio. Hoje, a cidade está abandonada, e me entristece ver o lugar onde cresci e formei minha família tão mal administrado. Acredito que, com muito trabalho e dedicação, a vida aqui vai melhorar!”, declarou.



Ele também destacou a capacidade e o comprometimento de sua equipe: “Confio no meu time e me sinto lisonjeado de liderar a maior coligação da cidade. São candidatos comprometidos com um único propósito: transformar Cabo Frio na melhor cidade do mundo para se viver”, finalizou Serginho.

Discurso de Miguel Alencar



Após ser anunciado oficialmente como vice da chapa, Miguel Alencar fez um discurso de agradecimento de quase quatro minutos, onde reafirmou seu compromisso com a campanha e enfatizou que, "hoje, ele consegue enxergar que Serginho é o grande líder que Cabo Frio precisa".



Miguel Alencar subiu ao palco ao lado de Serginho e, em seu discurso, prestou apoio à esposa de Serginho, Aline Azevedo e cumprimentou todas as autoridades presentes. O parlamentar também mandou um beijo para sua esposa, que estava no evento prestigiando-o.

Alencar fez questão de dizer que, "depois de Alair Corrêa, acredita que Serginho se tornará o maior prefeito da cidade de Cabo Frio".

Veja o vídeo completo: