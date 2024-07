Prefeito Vantoil Martins - Ascom

Prefeito Vantoil MartinsAscom

Publicado 19/07/2024 17:59



Em Iguaba Grande, uma notícia que caiu como bomba foi publicada na coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, dando conta de que o TCE suspendeu, no último mês duas licitações que somam R$ 9 milhões. Na matéria ainda é dito que “segundo o TCE, a prefeitura não divulga informações públicas sobre as licitações e insiste em fazer o processo presencialmente”. Questionamos o prefeito Vantoil Martins (CID), o qual respondeu que a notícia “está distorcida”. “Nós mesmos decidimos não fazer a licitação. Publicamos o edital e depois decidimos suspender o certame. Quanto ao valor, seria para um registro de preço, não necessariamente utilizaríamos tal importância licitada”, explicou. Quanto à questão da prefeitura insistir em fazer o processo presencial, disse que “não procede”.

Adiamento de licitação Diário Oficial

PREFEITURA DEFENDE REGULARIDADE

Em nota, a prefeitura afirmou que todas as contratações públicas realizadas no exercício atual estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 14.133/2021 e orientações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Em resposta a alegações de irregularidades, a administração municipal ressaltou que a Nova Lei de Licitações permitiu a utilização das antigas leis até 1º de abril de 2023, com prorrogação até 30 de dezembro de 2023. A prefeitura garantiu que os processos licitatórios foram realizados dentro dos prazos legais e em formato presencial, conforme permitido. Destacou ainda que nenhuma licitação de 2024 foi feita sob a nova lei, mas que futuras contratações atenderão a todas as exigências legais. Por fim, esclareceu que o pregão presencial nº 072/2023 para registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de triagem e destinação final dos resíduos da construção civil e resíduos provenientes de poda ou corte (remoção), não foi realizado em face do adiamento do mesmo, devidamente publicado em 18 de janeiro de 2024, nos meios legais cabíveis.