Cadelinha da vereadora, Bela CreidiReprodução/ Redes sociais

Publicado 22/07/2024 12:24

Foi sancionada recentemente a Lei Municipal 3949/2024, que autoriza a livre circulação de cães nas praias de Cabo Frio. A iniciativa partiu da vereadora Carol Midori (PP).



Midori compartilhou um vídeo na última sexta-feira (19) nas redes sociais, explicando como funciona a norma, aprovada em março deste ano, e destacando as novas regras para os tutores de cães.



Segundo a norma, os tutores devem observar as seguintes obrigações: cães considerados perigosos devem usar focinheira; a coleta dos dejetos dos animais é obrigatória; os cães devem ser mantidos na guia durante o passeio; os animais devem estar vacinados, vermifugados e em boas condições de saúde; e os tutores devem ser maiores de idade.



Midori respondeu às críticas sobre o fato de já existirem animais de rua nas praias e nenhuma norma para regulá-los, afirmando que “cada cão é da responsabilidade de seu tutor”.



Ainda no vídeo, a cadelinha da vereadora, Bela Creidi, fez uma participação especial, enfatizando que “cachorros não sujam as praias, mas sim os seres humanos”. As imagens mostram alguns pontos de despejo de lixo nas praias da cidade. Veja o vídeo: