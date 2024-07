Prefeitura de São Pedro da Aldeia - Reprodução

Publicado 22/07/2024 18:19

A prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início, nesta segunda-feira (22), à consulta pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA–2025).

A iniciativa, aberta a toda população, é a oportunidade para que os moradores exerçam a sua cidadania e, também, apontem as principais necessidades de cada área da cidade. O formulário é on-line e fica disponível até o dia 15 de agosto. Clique aqui para acessá-lo

Os aldeenses devem preencher o formulário com o nome completo, documento de identidade, número de telefone, e-mail e o endereço. Na aba mensagem, basta completar em detalhes as observações e apontamentos para o desenvolvimento do município.

O planejamento para a elaboração da Lei Orçamentária (LOA) estabelece as diretrizes a serem seguidas por cada Secretaria ao redigir o documento. É fundamental que o cidadão destaque a área prioritária em sua sugestão, como, por exemplo, saúde, educação, trânsito, água e esgoto, entre outras.

As respostas serão utilizadas para o planejamento orçamentário do próximo ano.