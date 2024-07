Laura Assunção e Aline Rabelo - Renata Cristiane

Publicado 22/07/2024 17:04

De olho no eleitorado de Cabo Frio, que é 53% feminino e no desafio de enfrentar a primeira prefeita mulher da cidade nas urnas, o deputado estadual Dr. Serginho (PL) recorreu, claro, à força feminina para compor a coordenação da sua campanha para prefeito.O candidato, que realizou sua convenção partidária no sábado (20), anunciou que embora o marketing seja gerido por Paulo Becker, quem manda são as mulheres.À frente da coordenação de campanha está Laura Assunção, que é cunhada de Serginho. Junto a ela, estão Aline Rabelo, esposa dele, a advogada Jéssica Guimarães, Eliane Fonseca, Fernanda Azeredo, Lorena Simas, Mariana Azevedo e Ciça Bianco. Além disso, a equipe conta com a jornalista Hannif Linhares como assessora de imprensa.“A liderança feminina sempre estará presente no meu governo. Este espaço é crucial para que possamos unir forças e avançar com igualdade e competência”, afirmou Serginho. convenção que reuniu a maior coligação da história da cidade , incluiu ainda, 38 candidatas ao cargo de vereadora. Aliás, foi Aline quem deu início aos discursos na ocasião . A presença dela ainda era incerta por conta das consequências do enfrentamento de um câncer, mas ela não só foi, como teve uma fala potente no palco, afirmando ter certeza eu Serginho vai cumprir com os compromissos caso seja eleito.Outra presença de peso, é o apoio da deputada federal Soraya Santos, madrinha política de Serginho e que tem posturas interessantes voltadas para mulheres. Em entrevista, ela falou que mulher tem que votar em candidato que defenda as mulheres e lembrou que Serginho anunciou a secretaria de Política das Mulheres, além de ter sido o primeiro que ela viu fazer reunião para ouvir as mulheres.Confira as entrevistas com Aline, Laura e Soraya: