Publicado 23/07/2024 13:08

O pré-candidato a prefeito de Cabo Frio Marquinho Mendes (MDB) está confiante de que ainda vai conseguir reverter suas pendências eleitorais e concorrer a prefeito mais uma vez. A convenção do seu partido acontece semana que vem, dia 2 de agosto. No último dia 17, o ministro do TCU, Vital do Rêgo, admitiu os embargos de declaração de Marquinho com relação à tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio. Marquinho alegou não ter sido intimado desse processo, o que foi acatado pelo Tribunal. Em suma, o ministro aceitou e recebeu o recurso de Marquinho com efeito suspensivo, ou seja, com o apontamento do TCU suspenso, não vai gerar inelegibilidade. Que coisa, hein? O desafio, agora, são as duas contas rejeitadas pela Câmara Municipal. E contra esse mal não há remédio jurídico que dê conta, segundo os especialistas. É aguardar pra ver. Esse resultado deu um gás extra aos eleitores, mas principalmente no grupo de Magdala. Não deu pra entender se é porque estão fazendo um cálculo para que os dois se unam numa frente que tanto sonha o Janio Mendes, ou se é porque, na reta final, vão fazer um desembarque do governo dela e pular pra Marquinho Mendes.



Marquinho Mendes recebe eleitora em seu consultório Reprodução

DESISTIR, JAMAIS

Embora Marquinho tenha certeza que vai vencer a disputa, uma outra questão que precisa ser levada em consideração é que o emedebista tem que resolver as contas reprovadas pelo legislativo cabo-friense, embora alegue que não há dolo, vai ser difícil provar isso na justiça. Essa movimentação tem como objetivo garantir que a convenção dele consiga dar um bom público, né, tendo em vista que a de Dr. Serginho ficou lotada. Mas MM não arrega. Na tarde desta segunda-feira (22), inclusive, recebeu a visita de uma eleitora em seu consultório, enquanto trabalhava. A moça cantou um louvor e foi acompanhada por Marquinho, que chegou a ficar com a voz embargada. A letra da música fala, entre outros, para crer em Deus e que os humilhados serão exaltados. Embora Marquinho tenha certeza que vai vencer a disputa, uma outra questão que precisa ser levada em consideração é que o emedebista tem que resolver as contas reprovadas pelo legislativo cabo-friense, embora alegue que não há dolo, vai ser difícil provar isso na justiça. Essa movimentação tem como objetivo garantir que a convenção dele consiga dar um bom público, né, tendo em vista que a de Dr. Serginho ficou lotada. Mas MM não arrega. Na tarde desta segunda-feira (22), inclusive, recebeu a visita de uma eleitora em seu consultório, enquanto trabalhava. A moça cantou um louvor e foi acompanhada por Marquinho, que chegou a ficar com a voz embargada. A letra da música fala, entre outros, para crer em Deus e que os humilhados serão exaltados.





“VENCER OU NÃO, É OUTRA QUESTÃO”

Por telefone, Marquinho afirmou que está certo de que a questão das contas reprovadas não vai atrapalhar a disputa, porque ele consegue provar que não houve dolo e, após a reformulação da lei de ficha limpa de Bolsonaro, ele está apto a disputar. O ex-prefeito disse ainda que “vencer ou não, é outra questão”, mas que ele não abre mão da disputa. Questionado sobre a aproximação com a prefeita Magdala Furtado (PV), Marquinho não negou que está acontecendo um diálogo, mas garantiu que não tem nada definido entre eles e reafirmou que não abre mão da própria candidatura. Em seguida, soltou a seguinte pérola: “Se até Joe Biden, um dos caras mais poderosos, teve a humildade de recuar da candidatura para apoiar Kamala Harris, por que não Magdala se inspirar e recuar da sua candidatura para me apoiar?”. Será que o sonho de Marquinho pode virar realidade? Façam suas apostas, senhoras e senhores.