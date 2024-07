Deputado estadual Vitor Júnior (PDT), ao lado do presidente do PDT de Búzios, Márcio José, e prefeito Alexandre Martins (REP) - Reprodução

Publicado 23/07/2024 14:29

Um vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), surpreendeu. Nele, o deputado estadual Vitor Júnior (PDT), ao lado do presidente do PDT de Búzios, Márcio José, anunciou, oficialmente, o apoio à pré-candidatura do prefeito Alexandre Martins (REP), que tenta se reeleger.

“Não teve articulação minha, foi decisão interna deles com o deputado”, comentou Alexandre.

O anúncio causou espanto, porque na semana passada o presidente da Câmara, Rafael Aguiar (PL), havia garantido que o partido estava com ele. E é de notório saber que o cacique pedetista, Mirinho Braga, ex-prefeito, está na campanha de Rafael. Porém, Mirinho não vem no pacote. Teve gente do grupo de Alexandre que comemorou: “O partido vem mais leve”.

E tem mais. Uma fonte de bastidor que afirma que outra legenda que pode virar para o lado de Alexandre é o Solidariedade. Será? Então, para quem contava com dois partidos, até semana passada, o prefeito agora poderá somar 5: REP, PSDB/Cidadania (federação), PRTB, PDT e Solidariedade. E o prefeito está confiante de que, na reta final, pode conquistar outros dois. Aí serão 7, um número que ele gosta muito, inclusive.