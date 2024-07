Secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo, André Ceciliano, e prefeita Magdala Furtado - Reprodução/ Redes sociais

‘BOA VONTADE DE AMBOS OS LADOS’



A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), completou 56 anos de vida nesta terça-feira (23), uma semana após completar um ano de governo. De presente, recebeu a visita do secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo, André Ceciliano. Disse que veio de Brasília para dar os parabéns à prefeita. Só que não. Depois, tomou um cafezinho com a chefe do executivo cabo-friense e até a colocou pra falar no telefone com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Em seguida, saiu ao encontro de quem? Marquinho Mendes (MDB), isso mesmo que vocês estão lendo. E sabe quem mais brotou? Janio Mendes. Curioso, né não?! Mas fato é que Ceciliano é “o cara” que faz a interface do governo federal pelo interior do RJ. E o que motivaria realmente a visita dele? Convencer Magdala a continuar na corrida eleitoral ou costurar para que Super Mag ceda a vez para Marquinho? Ele tergiversou daqui, escorregou dali e não falou muita coisa. A não ser algo muito significativo: “Eu já sabia dessa decisão de Marquinho no TCU desde a semana, quando a sentença foi publicada. Fui eu que arrumei o advogado que conseguiu a liminar para ele”, confessou Ceciliano. E foi além, declarou que percebeu “boa vontade” dos dois lados: “Isso é um ótimo começo”, comemorou André.



Marquinho Mendes e Magdala Furtado Reprodução

MARQUINHO OU MAGDALA?

Tudo indica que as tratativas estão bem adiantadas para unir Magdala e Marquinho, mas a pergunta que vale milhões é quem vai recuar? Magdala não pode ser vice de Marquinho. Para ela só dá ser cabeça de chapa. Já Marquinho, que aparece tecnicamente empatado com a prefeitas nas pesquisas, com pequena vantagem, acredita que somente ele poderia vencer Dr. Serginho (PL). Porém, todavia, entretanto… Marquinho ainda tem muitas pendências na justiça eleitoral, dependendo sim de algumas liminares para concorrer. Sendo assim, quem vai recuar da candidatura? Porque se Magdala desistir, o que fica pra ela é, no máximo, indicar um nome pra essa composição. Porém, nossas fontes disseram que existe uma articulação liderada por Janio Mendes (PDT) para que a viúva do prefeito José Bonifácio (PDT), a psiquiatra Ana Valladão (PDT) compusesse chapa com Marquinho como vice. Magdala ganharia o que nessa negociação? Promessa de apoio para tentar se eleger deputada daqui a dois anos. Será que ela vai topar?