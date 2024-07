Magdala Furtado e familiares durante aniversário - Reprodução/ Redes sociais

Depois de receber a ‘visita surpresa’ do secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, André Ceciliano, a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) ganhou um festão no Clube Costa Azul, na noite desta terça (23), por ocasião do 56º aniversário. Teve música ao vivo, vídeos em telão, presentes, tudo como manda o figurino. Além da família e amigos, também foram prestigiá-la vereadores da base, secretários, alguns servidores e apoiadores em geral. Magdala estava radiante, chegou até a se emocionar com um louvor cantado em sua homenagem. Nas redes sociais, ela agradeceu o carinho. “Hoje, acordei renovada e pronta para continuar meus projetos e desafios com ainda mais energia. Obrigada por tornarem esta celebração tão especial”. Para além disso e falando em corrida eleitoral, a convenção do Partido Verde, a sigla da prefeita, ainda não teve a data divulgada.



Falando em Magdala, soubemos que ela vem sendo muito pressionada a jogar a toalha e desistir de ser candidata à reeleição. Nossas fontes disseram que boa parte do PT entende que Marquinho Mendes (MDB) tem mais capacidade política para vencer Dr. Serginho (PL) do que ela. A oferta que fizeram é Marquinho apoiá-la numa disputa à Câmara dos Deputados em 2026. Parece que ela tem que dar essa resposta até sexta-feira (26). A pergunta que fica: qual a vantagem disso? Querem que ela entregue a máquina, os cargos, o grupo político, por uma promessa de ter apoio daqui a dois anos. É pedir muita abnegação da prefeita, mas em política tudo é possível. Uma pequena reflexão: essa proposta que estão fazendo a Magdala já fizeram para Aquiles Barreto lá atrás. Ele, um dia, também teve o apoio de MM, do falecido prefeito José Bonifácio (PDT) e até de Eduardo Paes (PSD) para se eleger deputado; mas ficou bem longe da meta para conquistar uma cadeira no Congresso Nacional. Será que Magdala conseguiria ter uma performance diferente? De qualquer maneira, só de imaginar o fundo partidário do MDB e PT juntos, é pra fazer qualquer pré-candidato pirar na batatinha.