Fabinho Costa (CID) e Marco Antônio (PSB)Reprodução

Publicado 24/07/2024 16:33

CONVENÇÃO EM IGUABA

Enquanto o pré-candidato a prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), está na expectativa para sábado (27), dia da convenção partidária, a oposição, liderada pelo pré-candidato a prefeito Marco Antônio (PSB), ainda não anunciou a sua. Marco perdeu muito tempo tentando apontar irregularidades do governo atual do prefeito Vantoil Martins (CID), ao invés de fortalecer sua pré-candidatura. Já na base do governo, Fabinho e seu vice na chapa, Marciley Lessa (PL), serão anunciados como candidatos nas eleições municipais. Vantoil também estará no evento, que acontecerá às 18h, na Arena Sport7, no Centro. Um convite especial foi feito para o deputado federal Altineu Côrtes, presidente estadual do Partido Liberal. Além da Federação PSDB/Cidadania, Fabinho está aliado a nove partidos: PL, MDB, União Brasil, PSD, Solidariedade, Republicanos, Agir e PRD.