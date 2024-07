Marco Antônio teria instalado na fachada de seu diretório municipal, além do nome do partido, o número eleitoral da agremiação (40) - Reprodução

Publicado 25/07/2024 16:11

Em Iguaba Grande, o pré-candidato a prefeito pelo PSB, Marco Antônio, que não perde tempo de fazer acusações e entrar com ações junto ao MP contra o atual governo – todas arquivadas, a propósito – levou uma lapada da justiça eleitoral, por propaganda antecipada.

A representação ao órgão de juízo foi feita pelo partido Solidariedade, depois que o pré-candidato teria instalado na fachada de seu diretório municipal, além do nome do partido, o número eleitoral da agremiação (40), o que, além de não ser permitido pela legislação, também se confundiria com a numeração a ser utilizada na campanha do futuro candidato ao pleito majoritário.

Na decisão, a juíza Maíra Veiga o condena ao pagamento de multa de R$ 10 mil.