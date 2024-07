Alexandre Martins, Leandro de Búzios e Rafael Aguiar - Reprodução

Publicado 26/07/2024 17:26

O FIEL DA BALANÇA NO MDB

O pré-candidato a prefeito, Leandro de Búzios, está em semana de decisões. Primeiro, arrumou as malas, deixou o Solidariedade e abraçou o MDB para, em princípio, partir pra um projeto independente e concorrer a prefeito. Inclusive Washington Reis, o presidente estadual da sigla, disse que não abriria mão de Leandro candidato ao cargo majoritário. A convenção já tem data marcada, será dia 5 de agosto, no Villa Rica, às 19h; mesmo dia e horário da convenção do prefeito Alexandre Martins (REP). Entretanto, tudo pode acontecer até lá. E se Leandro surpreender e acabar fechando com Alexandre ou com o Rafael Aguiar (PL), pré-candidato da oposição? Segundo pesquisa, o policial é o fiel da balança.

Alexandre Martins no evento da federação PSDB/Cidadania, acompanhado do presidente da executiva municipal, Thomas Weber, e pré-candidatos a vereador Reprodução

Falando em convenção, Alexandre Martins participou do evento da federação PSDB/Cidadania, na manhã desta quinta-feira (25), acompanhado do presidente da executiva municipal, Thomas Weber, e pré-candidatos a vereador que pretendem disputar o pleito. “É muito gratificante saber que temos o apoio desse partido tão importante, com nomes de peso que fortalecem nossa caminhada”, disse Alexandre.

Prefeito Alexandre Martins pintando Corredor Cultural Ascom

Ainda em Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP) e o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Alan Câmara, participaram, nesta quarta-feira (24), da primeira noite de trabalho dos grafiteiros entre o Pórtico e o Largo do Ceceu. O esperado Corredor Cultural é um projeto que promete transformar o cenário urbano da cidade. As atividades dos grafiteiros estão programadas para começar sempre às 21h, a fim de minimizar os impactos no trânsito. O destaque do Corredor Cultural são as intervenções artísticas nas jardineiras que dividem a pista, idealizadas pelos talentosos grafiteiros locais. A proposta visa não apenas embelezar os espaços públicos, mas também contar histórias por meio da expressão artística. O prefeito também anunciou planos para criar os Museus do Pescador e do Quilombola, além de converter a atual sede da prefeitura em um centro de preservação cultural, com o objetivo de enriquecer a oferta turística e fortalecer o orgulho comunitário. Uma boa iniciativa de Alexandre e um incentivo aos artistas locais a mostrarem criatividade e talento.