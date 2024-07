Marcelo Magno e Diego Silveira durante convenção - Ascom

Marcelo Magno e Diego Silveira durante convençãoAscom

Publicado 29/07/2024 14:37

Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) confirmou seu nome para a reeleição na noite de sexta-feira (26), juntamente com seu vice, Diego Silveira (MDB). O evento, que aconteceu em frente a Praça Victorino Carriço (antiga praça do Sindicato), ficou lotado. Pela majoritária, o PL, MDB, Federação Cidadania e PSDB, PSD e Podemos formaram a coligação "A Força do Trabalho". Confira alguns registros: