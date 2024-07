Fábio do Pastel e Júlio Queiroz - Renata Cristiane

Fábio do Pastel e Júlio QueirozRenata Cristiane

Publicado 29/07/2024 13:26

Aconteceu nesta sexta-feira (26), em São Pedro da Aldeia, a convenção do PL, onde o prefeito Fábio do Pastel (PL) confirmou seu nome e de seu vice, Júlio Queiroz (União), como candidato à reeleição no pleito de outubro. Pastel tem sete partidos com ele. Além do PL e União, também vão compor a coligação os partidos Progressistas, Podemos, MDB, Solidariedade e PSD. Serão 77 candidatos a vereador. O SPEC, local do evento, ficou lotado. Antes de abrir os trabalhos, Pastel fez questão de receber na porta todos que chegavam. Disse que uma andorinha só não faz verão. “São Pedro precisa da minha pessoa, da equipe, dos secretários e dos servidores. Hoje, realmente, sou um candidato muito tranquilo e preparado. Não rebatam na rede social. Não vamos discutir política com adversário. É só comparar, essa é a nossa resposta. Confira alguns registros:

fotogaleria



OUTROS DISCURSOS

Entre as autoridades presentes, os deputados Gutemberg Reis (MDB), Pedro Ricardo (PP), o presidente do legislativo aldeense, vereador Denílson (MDB), o pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), entre outros. “Vim afiançar meu apoio a Fábio, o que é bom tem que continuar. Vamos buscar a integração da região, desenvolver a economia dos dois municípios, vamos unificar a saúde, o turismo”, disse Serginho. O vice-prefeito também discursou e falou em nome do secretariado: “se depender da gente, o que é bom tem que continuar”. Gutemberg ressaltou a credibilidade de Pastel. “Você é um cara muito querido, isso se chama credibilidade, casa cheia. O MDB e a família Reis é Fábio do Pastel”. Pedro Ricardo também não poupou elogios, até porque a cidade lhe deu muitos votos na época da campanha à Alerj. “Tenho gratidão por São Pedro, não poderia deixar de dar meu abraço. Com certeza, pela aprovação recorde de seu governo, é o melhor prefeito que essa cidade já teve”, destacou.