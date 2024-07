Marciley Lessa, Vantoil Martins e Fabinho Costa - Ascom

Marciley Lessa, Vantoil Martins e Fabinho Costa Ascom

Publicado 29/07/2024 16:09

Em Iguaba Grande, o foco foi no último sábado (27), na convenção que oficializou a candidatura de Fabinho Costa (CID) à prefeitura e de Marciley Lessa (PL) à vice na chapa. Além da Federação PSDB/Cidadania, Fabinho está aliado a outros 8 partidos: PL, MDB, União Brasil, PSD, Solidariedade, Republicanos, Agir e PRD. O Arena Sport7, no Centro, onde ocorreu o evento, ficou lotado.

Com o tema "Iguaba vai continuar avançando", o encontro atraiu cerca de 3.000 pessoas. É muita gente se pararmos pra pensar que é uma cidade de pequeno porte. Entre os presentes, o prefeito da cidade, Vantoil Martins (CID), o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, o presidente estadual do partido e prefeito de Macaé, Welberth Rezende, e do deputado estadual e candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), além de várias autoridades locais.

Em discurso, Fabinho enfatizou a importância de manter o projeto bem-sucedido, já que atua em parceria com Vantoil há 12 anos, desde o tempo em que trabalharam juntos na Câmara Municipal.

Por outro lado, a oposição está atenta, com o presidente municipal do PBS e pré-candidato a prefeito, Marco Antônio, buscando irregularidades para desestabilizar o governo atual. No entanto, o feitiço vira contra o próprio feiticeiro, porque Marco recentemente enfrentou problemas com a justiça eleitoral, sendo condenado a pagar uma multa de R$ 10 mil por propaganda extemporânea, o que pode vir a prejudicar sua posição.