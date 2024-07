Deputado federal Lindbergh Farias (PT) e prefeita Magdala Furtado (PV) - Reprodução

Publicado 30/07/2024 13:41 | Atualizado 30/07/2024 13:50

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) confirmou que a convenção para confirmar seu nome como candidata à reeleição será na quinta-feira (1º), a partir das 17h30, na Associação Atlética Cabofriense. E o fim de semana de Super Mag foi em modo turbo. No sábado (27), esteve em Duque de Caxias, na convenção que confirmou Zito (PV), da oposição, como candidato a prefeito da cidade que tem o segundo maior número de eleitores do Estado. Na ocasião, também se encontrou com várias lideranças, entre elas o deputado federal Lindbergh Farias (PT), um dos responsáveis pela prefeita trocar Bolsonaro por Lula. No domingo (28), ainda teve fôlego para ir no show do Pagode do Varão, durante o dia, e no do cantor Xamã, do festival Sesc de Inverno, à noite, na Praia do Forte. Que fôlego, hein?



Manifestação desta terça-feira (30) Sepe Lagos MANIFESTAÇÃO DO SEPE

Ainda em Cabo Frio, aposentados e pensionistas da Educação realizaram uma manifestação nesta terça-feira (30), em frente ao Ibascaf, pedindo pela paridade salarial e outras reivindicações trabalhistas garantidas por lei municipal. Os profissionais exigiram o reajuste dos proventos de aposentadoria e de pensão na mesma proporção e na mesma data da remuneração dos servidores da ativa, prometido em reunião recente do Sepe com a prefeita Magdala Furtado. O presidente do Ibascaf, Carlos Alberto Cardoso, não estava presente no local, mas representantes do Sepe conseguiram falar com o responsável pelo financeiro, que informou que a prefeitura liberou a parcela que recompõe o salário dos aposentados referente ao mês de julho e o pagamento será efetuado nesta quarta-feira (31).