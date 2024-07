Bia de Guga e Dr Wanderson Carvalho - Reprodução

Publicado 30/07/2024 18:05

Bia de Guga (PSDB) foi confirmada como candidata a prefeita de São Pedro da Aldeia, na noite desta segunda-feira (29), durante convenção, que também confirmou seu vice, Dr Wanderson Carvalho, presidente do PSDB/Cidadania municipal. O evento, realizado nesta segunda-feira (29) , na sede do diretório municipal, no Centro, ficou lotado. Serão 10 candidatos a vereador.

Além do PSDB/Cidadania, Bia está aliada ao PDT, PMB, Avante e Democracia Cristã. Estiveram presentes o ex-prefeito aldeense, Carlindo Filho, o presidente do PSDB/Cidadania de Búzios, Thomas Weber, o vereador de Arraial do Cabo, Ayron Freixo (REP), o presidente do Avante de Iguaba Grande, Vinícius Lavalle, além de outras figuras políticas.