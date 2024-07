Rafael Peçanha (REDE) e Magdala Furtado (PV) - Reprodução

Rafael Peçanha (REDE) e Magdala Furtado (PV)Reprodução

Publicado 30/07/2024 17:28

Uma reviravolta pode mudar o destino do partido Rede Sustentabilidade de Cabo Frio. Desde sábado (27), estão pipocando especulações de que a prefeita Magdala Furtado (PV) teria conseguido uma manobra política em Brasília para puxar o partido. Se confirmado, a pré-candidatura de Rafael Peçanha a prefeito pode estar por um fio.

Inclusive seria por conta dessa incerteza que a legenda adiou a convenção, que aconteceria na próxima sexta (2), para a segunda-feira (5).

Tentamos contato com Rafael Peçanha e também com o porta-voz municipal do partido, Walter Costa, mas ainda não tivemos resposta.